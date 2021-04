Bridgerton 2: addio al Duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page (Di venerdì 2 aprile 2021) Bridgerton 2: non ci sarà nelle nuove puntata il bel Duca di Hastings che ha fatto impazzire i fan della serie. Ecco le dichiarazioni Bridgerton 2: per il dispiacere di quanti lo hanno amato nel corso della prime puntate, non vedrà la presenza del Duca di Hastings. E’ giunto il momento, insomma, di dire addio a Simon Basset interpretato dall’affascinante Regé-Jean Page. Netflix e Shondaland hanno annunciato venerdì che il personaggio della star Regé-Jean Page non apparirà nella seconda stagione dello show, rivelando la notizia tramite un avviso di Lady Whistledown. Il messaggio inizia così: “Cari lettori, mentre tutti gli occhi sono rivolti ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021)2: non ci sarà nelle nuove puntata il beldiche ha fatto impazzire i fan della serie. Ecco le dichiarazioni2: per il dispiacere di quanti lo hanno amato nel corso della prime puntate, non vedrà la presenza deldi. E’ giunto il momento, insomma, di direa Simon Bassetdall’affascinante. Netflix e Shondaland hanno annunciato venerdì che il personaggio della starnon apparirà nella seconda stagione dello show, rivelando la notizia tramite un avviso di Lady Whistledown. Il messaggio inizia così: “Cari lettori, mentre tutti gli occhi sono rivolti ...

