Bozza commissione vaccini Berlino | Per gli under 60 | seconda dose non con AstraZeneca

La commissione vaccinale permanente tedesca (Stiko) consiglia alle persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca di farsi inoculare per la seconda dose un vaccino diverso. E' quanto si legge in una "Bozza di decisione" presentata ieri sera tardi dall'autorità vaccinale tedesca. In particolare la Stiko consiglia che per la seconda dose sia utilizzato un vaccino con mRNA. Al momento in Germania gli unici altri vaccini disponibili che usano la tecnologia RNA messaggero sono Biontech-Pfizer e Moderna. "I dati sulla sperimentazione animale mostrano che la risposta immunitaria è uguale dopo la (seconda) vaccinazione eterologa", ha detto il presidente della Stiko Thomas Mertens a Spiegel.

