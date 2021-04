Bassetti a iNews24 | “Restrizioni di Pasqua? Non le condivido | è l’ennesimo papocchio”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Anche ieri il bollettino ha registrato 23.649 contagi e 501 decessi. Professore come fotografa ad oggi la situazione epidemiologica nel nostro Paese ? “Ormai, nella maggioranza delle regioni dovremmo essere arrivati al picco, credo che presto potremo iniziare a vedere progressivamente anche una riduzione dei contagi. Lo stiamo vedendo da due giorni con le terapie L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti iNews24

Inews24

Q uesta cosa non ci voleva ', ha commentato Matteosu. Il rischio è che da una cattiva comunicazione derivi una cattiva azione e che le persone, prese dal panico, possano essere ...A parlare è Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ai microfoni dicommenta, tra le altre cose, l'indagine aperta che vede ...24 marzo 2021 a. a. a. Acceso scontro tra Simona Ventura e Matteo Bassetti a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Ed è andata bene”, ha detto infine Simona Ventura E ho fa ...In collegamento con lo studio il Professore e Direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti (Solonotizie24 ... di uno scontro in diretta televisiva. ...