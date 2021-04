Anticipazioni DAYDREAMER 5 aprile 2021

Advertising

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 1° aprile 2021 - Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 1 aprile - Daydreamer, anticipazioni 2 aprile: Yigit indispettito da Bulut - La trama di domani, 2 aprile - Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 2 aprile 2021: Yigit si ripresenta da Sanem…

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni DAYDREAMER

Il giovane, come rivelano leinerenti la puntata in onda domani 2 aprile, parlerà con Bulut e sarà indispettito dal fatto che non è riuscito a mettere l'amico contro Can ed ...puntata- Le Ali del Sogno di venerdì 2 aprile 2021 su Canale 5 : Yigit si è visto rifiutare da Sanem la sua proposta di matrimonio ma ora, nonostante la ragazza gli abbia ...Yigit, nonostante la promessa fatta a Sanem, con la scusa di parlare con Bulut, si recherà alla tenuta di Sanem. Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Daydreamer per scoprire cos’ha in ment ...Le trame di DayDreamer provenienti dalla Turchia svelano che Sanem, delusa dal fatto che Can non recuperi la memoria, deciderà di lasciare Istanbul ...