Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 07:30 (Di giovedì 1 aprile 2021) Viabilità 1 APRILE 2021 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 ED IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI Roma, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021)1 APRILEORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 ED IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ????? #Roma #Eur #lavori diurni #1aprile ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità no… - antonio56525877 : RT @astralmobilita: ????? #Roma #Eur #lavori diurni #31marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità non in… - bettape : RT @romamobilita: Raddoppio per #RomeEPrix con due gare il 10 e l'11 aprile. Nessuna variazione per la viabilità nell’area del circuito. L'… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2021 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 03 - 2021 ore 20:30 VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 03 - 2021 ore 19:45 VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L'A24; PERMANGONO CODE ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera 30 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO; ...30 MARZO 2021 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO ANCORA RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONENORD E L'A24; PERMANGONO CODE ...