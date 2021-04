Vaccinazioni ancora sotto la media, la Liguria prova ad accelerare. Un terzo degli over 80 è già immunizzato (Di venerdì 2 aprile 2021) Luci e ombre nel piano regionale: non basta l’incremento degli ultimi giorni per mettersi in linea con il resto d’Italia. E torna a crescere la pressione sugli ospedali Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 aprile 2021) Luci e ombre nel piano regionale: non basta l’incrementoultimi giorni per mettersi in linea con il resto d’Italia. E torna a crescere la pressione sugli ospedali

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni ancora Vaccini: dosi contate ad aprile, ancora difficile il cambio di passo Il Sole 24 ORE Oggi 21.261 contagi, altri 376 decessi e terapie intensive ancora sotto stress Sono in calo gli ingressi in ospedale (-215) mentre aumentano quelli in terapia intensiva (+10). Il tasso di positività è sceso al 5,9% dal 6,6% di venerdì.

Lombardia, vaccini Covid senza prenotazione per gli over 80 "dimenticati" da Aria Milano - La campagna vaccini anti Covid prosegue a ritmi serrati in Lombardia ed entro il prossimo 11 aprile la Regione fa sapere che completerà quella dedicata agli ultraottantenni. "Dal 7 all'11 ...

Milano - La campagna vaccini anti Covid prosegue a ritmi serrati in Lombardia ed entro il prossimo 11 aprile la Regione fa sapere che completerà quella dedicata agli ultraottantenni. "Dal 7 all'11 ...