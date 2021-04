USA: Matt Gaetz indagato per relazione con minorenne (Di giovedì 1 aprile 2021) L'FBI ha indagato il rappresentante della Florida Matt Gaetz super una presunta relazione con una ragazza adolescente di 17 anni. Matthew Louis Gaetz è un politico e avvocato statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Florida. L’accusa a Matt Gaetz Il New York Times riporta l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Matt Gaetz. L'accusa per il deputato repubblicano è di presunta relazione sessuale con una minore. Inoltre, a detta delle fonti, i federali stanno esaminando la possibilità di "traffico sessuale". Alcune norme federali, infatti, rendono illegale indurre qualcuno sotto i 18 anni a viaggiare oltre i confini statali per fare sesso in cambio di denaro o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L'FBI hail rappresentante della Floridasuper una presuntacon una ragazza adolescente di 17 anni.hew Louisè un politico e avvocato statunitense, membro della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Florida. L’accusa aIl New York Times riporta l'apertura di un'inchiesta nei confronti di. L'accusa per il deputato repubblicano è di presuntasessuale con una minore. Inoltre, a detta delle fonti, i federali stanno esaminando la possibilità di "traffico sessuale". Alcune norme federali, infatti, rendono illegale indurre qualcuno sotto i 18 anni a viaggiare oltre i confini statali per fare sesso in cambio di denaro o ...

ostvest : @Matt_Orlandi Si ma mio suocero il trattore a motore lo usa eh. Sul fatto che la nafta scioglierà i poli lo vedo un… - Matt_Orlandi : @TheExtremista @MicheleMagistr3 @Curini Probabilmente intendeva che come da USA e Francia vengano le derive giacobi… - matt_2994 : Se hanno memato Donald Trump alla presidenza degli USA io sono convinto che possiamo memare Giorgia Meloni alla pre… - V94Valerio : RT @Giulia_B: La notizia del giorno negli USA sembra essere che il supertrumpiano Matt Gaetz è indagato per avere avuto una relazione con u… - serenel14278447 : Usa, deputato repubblicano Matt Gaetz indagato per una relazione con una 17enne -

Ultime Notizie dalla rete : USA Matt Aprile 2021 sui canali Sky Italia e in streaming su NOW THE NEVERS Dal 12 aprile in contemporanea con USA in v.o e in streaming su NOW Racconta di una ... l'adrenalinico action - hriller BLINDATO con Laurence Fishburne, Matt Dillon e Jean Reno; l'action ...

Una happy family di pixel è per sempre ... e Golden Globe, in rapido avvicinamento agli Oscar, che sbaraglia anche nella complex tv Usa: ... e scazzottate & super esplosioni necessarie in un Marvel, c'è un regista maschio, Matt Shakman, che ha ...

Usa: il deputato repubblicano Matt Gaetz accusato di una relazione con una minorenne La Repubblica THE NEVERS Dal 12 aprile in contemporanea conin v.o e in streaming su NOW Racconta di una ... l'adrenalinico action - hriller BLINDATO con Laurence Fishburne,Dillon e Jean Reno; l'action ...... e Golden Globe, in rapido avvicinamento agli Oscar, che sbaraglia anche nella complex tv: ... e scazzottate & super esplosioni necessarie in un Marvel, c'è un regista maschio,Shakman, che ha ...