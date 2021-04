Una Pasquetta di cabaret con "Prove Live" dei Noidellescarpediverse (Di giovedì 1 aprile 2021) Una Pasquetta di cabaret con "Prove Live". La rassegna digitale dei Noidellescarpediverse, giunta alla tredicesima puntata, proporrà una nuova serata di risate alle 22.00 di lunedì 5 april e che sarà ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Unadicon "". La rassegna digitale dei, giunta alla tredicesima puntata, proporrà una nuova serata di risate alle 22.00 di lunedì 5 april e che sarà ...

Zona rossa a Pasqua, le regole definitive: spostamenti, parenti, amici, seconde case e coprifuoco Fatte salve le ordinanze delle singole regioni che hanno previsto una stretta ancora maggiore per Pasqua e Pasquetta, ecco cosa prevedono le regole in vigore dal 3 aprile su spostamenti, visite ai ...

Lo sfogo di Celeste: «Persa anche Pasqua, una mazzata per noi ristoratori» VOLPAGO - «Dopo la cancellazione degli eventi, delle cene aziendali, dei matrimoni, del Natale siamo ancora chiusi per Pasqua: una mazzata che non ci voleva». E' amareggiato ...

Pasqua amara per B&B e dimore della Campania NAPOLI – Prenotano per una sola notte per organizzare possibili feste private, aumentano i casi segnalati all’Abbac da alcuni gestori di b&b e case vacanze che in queste ore stanno ricevendo prenotazi ...

