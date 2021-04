Una Pasqua di solidarietà all’ospedale “San Pio” di Benevento (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPasqua diversa, costretta a fare i conti con la pandemia da covid-19 ancora in corso, ma pur sempre una Pasqua dolce per i ricoverati nelle UU.OO.CC. di Ginecologia, Pediatria e Neonatologia dell’A.O.R.N. “San Pio”, grazie alla generosità di alcune benemerite associazioni del territorio. In piena linea con lo spirito di una festività segno di rinascita, speranza per il futuro, ricchezza interiore e volontà di vita, tante organizzazioni si sono mobilitate per regalare un sorriso alle neomamme ed ai bimbi costretti a trascorrere la grande festività cristiana lontani dal calore dell’ambiente domestico. In questi giorni sono state recapitate alla Direzione Generale, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, per essere indirizzate ai suddetti reparti una cospicua quantità di confezioni di uova di cioccolato con sorpresa, donate ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidiversa, costretta a fare i conti con la pandemia da covid-19 ancora in corso, ma pur sempre unadolce per i ricoverati nelle UU.OO.CC. di Ginecologia, Pediatria e Neonatologia dell’A.O.R.N. “San Pio”, grazie alla generosità di alcune benemerite associazioni del territorio. In piena linea con lo spirito di una festività segno di rinascita, speranza per il futuro, ricchezza interiore e volontà di vita, tante organizzazioni si sono mobilitate per regalare un sorriso alle neomamme ed ai bimbi costretti a trascorrere la grande festività cristiana lontani dal calore dell’ambiente domestico. In questi giorni sono state recapitate alla Direzione Generale, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, per essere indirizzate ai suddetti reparti una cospicua quantità di confezioni di uova di cioccolato con sorpresa, donate ...

Advertising

_Carabinieri_ : È stato vile il furto delle Uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto oncologico della “Città della Speranza”… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… - AnnalisaChirico : Non condivido la messa alla gogna di chi aveva ‘osato’ immaginare un viaggio a Pasqua. Non si possono cambiare le r… - tavano_anna : RT @SaraSer62735405: Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso a chi l'ha perso da… - schissetin : @veroverogervaso Il suo riscontro dopo così tanto, breve tempo mi conforta. Si è presa il tempo di rispondere ad un… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Pasqua Le uova di cioccolato di Banca Generali L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha ricevuto una donazione pasquale dalla Banca Generali. Le uova di Pasqua sono destinate al personale sanitario impiegato nell'emergenza Covid, mentre una quota verrà destinata ai servizi territoriali per i ...

SERIE D LIVE: finale, Sanremese - Bra 3 - 0. A segno Vita e due volte Demontis ... si gioca l' ottava giornata di ritorno del girone A di Serie D, valido per il turno pre - Pasqua!... 31 : Sanremese - Bra 1 - 0! La retroguardia dei liguri 'mura' una sgroppata di Daqoune, ripartenza ...

Una Pasqua in crociera nel Mediterraneo: «Così andiamo in palestra» Il Messaggero Idee per il fai da te e attività in famiglia Una Pasqua diversa da solito, ma comunque piena di idee per trascorrerla in serenità, sia in famiglia che con amici. Dai un'occhiata a questi suggerimenti!

I Paputi di Sarno, questa Pasqua la tradizione millenaria diventa social Rivivono così, in una modalità moderna e tecnologica, una serie di caratterizzaizoni del rituali: il passo lento tra la notte e l'alba degli incappucciati del Venerdì Santo, i canti che tracciano le ...

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha ricevutodonazione pasquale dalla Banca Generali. Le uova disono destinate al personale sanitario impiegato nell'emergenza Covid, mentrequota verrà destinata ai servizi territoriali per i ...... si gioca l' ottava giornata di ritorno del girone A di Serie D, valido per il turno pre -!... 31 : Sanremese - Bra 1 - 0! La retroguardia dei liguri 'mura'sgroppata di Daqoune, ripartenza ...Una Pasqua diversa da solito, ma comunque piena di idee per trascorrerla in serenità, sia in famiglia che con amici. Dai un'occhiata a questi suggerimenti!Rivivono così, in una modalità moderna e tecnologica, una serie di caratterizzaizoni del rituali: il passo lento tra la notte e l'alba degli incappucciati del Venerdì Santo, i canti che tracciano le ...