Tg Lazio | edizione dell’1 aprile 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di Astrazeneca previsti, siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha lanciato l’allarme sul blocco delle somministrazioni del siero anti Covid nel Lazio. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata- ha aggiunto D’Amato- Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi”. Da ieri notte è partita la prenotazione per i 66enni e i 67enni, finora hanno aderito 36mila cittadini. Dal 20 aprile ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie. ROMA, RIFIUTI IN TMB LAZIO E FUORI REGIONE PER EVITARE EMERGENZA