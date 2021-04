Svezia, Kulusevski: “Ibrahimovic? E’ un idolo, una persona fantastica” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dejan Kulusevski, calciatore della Juventus, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan e suo compagno di squadra in Nazionale Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 aprile 2021) Dejan, calciatore della Juventus, ha parlato di Zlatan, attaccante del Milan e suo compagno di squadra in Nazionale

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Kulusevski Kulusevski intervista: 'Juve, anno deludente! Con tutti questi cambi ruolo...' Kulusevski intervista - Dejan Kulusevski , dal ritiro della Svezia, ha parlato del momento suo e della Juventus. DELUSIONE - 'È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo ...

Juve, Kulusevski: 'Annata deludente. Ronaldo? Vedremo...' STOCCOLMA (Svezia) - Dal ritiro della Svezia, il giocatore della Juve Dejan Kulusevski commenta la stagione dei bianconeri fino a questo momento: " È un'annata deludente, nella Juve si comincia sempre la stagione con l'obiettivo di ...

Svezia, Kulusevski: "Ibra è un idolo, una persona fantastica" Milan News Svezia, Kulusevski: "Ibra è un idolo, una persona fantastica" Al termine dell'amichevole con l'Estonia, lo juventino Dejan Kulusevski ha speso parole d'elogio per Ibrahimovic: "È bellissimo averlo in squadra - ha dichiarato ...

Kulusevski: “Ibra di nuovo in Nazionale? Un’esperienza incredibile, si impara tantissimo” Il calciatore della Juventus ha parlato poi intervistato dai microfoni di C More, soffermandosi sul ritorno in Nazionale del calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic: “Un’esperienza davvero incredibile ...

