Sparatoria in California, quattro morti. Tra le vittime anche un bambino (Di giovedì 1 aprile 2021) Sparatoria in California nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile 2021. quattro le vittime. Morto anche un bambino. NEW YORK (STATI UNITI) – Sparatoria in California nella notte italiana tra il 31 marzo e il 1° aprile 2021. Come raccontato da La Repubblica, un uomo ha aperto il fuoco nei confronti di alcune persone che si trovavano all'interno di una palazzina di uffici nel sud della California. Le autorità locali hanno parlato di quattro morti (tra cui un bambino n.d.r.), mentre una quinta persona è stata trasportata in ospedale. Resta il massimo riserbo sulle condizioni dell'uomo. Il tiratore è rimasto ferito e non si conoscono i motivi di questo attentato.

