Serena Enardu e il figlio positivi al Covid | “Supereremo anche questa”

(Di giovedì 1 aprile 2021)e ilsono risultatial. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato un post su Instagram. “Io e Tommasoal– ha scritto -.amore mio. Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento, io farò il prossimo tampone il 6 Aprile e Tommy l’8. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e supporto!”. Laha rassicurato i fan riguardo le sue condizioni di salute, affermando che trascorrerà il periodo di isolamento in Sardegna, sua terra d’origine, tornata dal 22 marzo in fascia arancione. Tommaso ha 16 anni ed è l’unicodi ...

Advertising

serenitybxxch : #SerenaEnardu positiva al #Covid19: il messaggio dell'ex tronista di #UominieDonne - zazoomblog : Serena Enardu positiva al Covid: il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne - #Serena #Enardu #positiva #Covid… - infoitcultura : Serena Enardu e il figlio positivi al Covid: come stanno e dove si trovano - infoitcultura : Serena Enardu positiva al Covid: 'supereremo anche questa' - infoitcultura : Serena Enardu positiva al Covid insieme al figlio: 'Supereremo anche questa' | LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

TGCOM

Il Covid - 19 ha colpito anche, trovata positiva insieme al figlio di 16 anni Tommaso . Entrambi hanno contratto il coronavirus, come ha fatto sapere la stessain un post su Instagram. La ex concorrente di ...e il figlio risultati positivi al Coronavirus: 'Supereremo anche questa', ex tronista di Uomini e Donne nelle scorse ore ha fatto un annuncio per niente piacevole sui ...Il Covid-19 ha colpito anche Serena Enardu, trovata positiva insieme al figlio di 16 anni Tommaso. Entrambi hanno contratto il coronavirus, come ha fatto sapere la stessa Enardu in un post su Instagra ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...