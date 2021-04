Scuola | Turi Uil | ‘Francia sa programmare | Italia doveva chiudere modificando calendario’

(Di giovedì 1 aprile 2021) Scuole aperte? E’ il desiderio e l’auspicio di tutti “ma l’non fa i conti con la realtà, vive alla giornata. La Francia invece programma in funzione dell’epidemia”. E Macron, il paladino mondiale degli istituti scolastici aperti in pandemia, fa un’apparente marcia indietro perché “mette laal centro, giocando sulla tecnica di ‘compensazione’ attraverso l’anticipazione del break di primavera”, dunque attraverso una modifica centralizzata del calendario scolastico. “Io lo ho chiesto da mesi: anticipare le vacanze per compensare a giugno. Non allungare i giorni in classe lasciando il calendario inalterato”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale della Uil, Pino. “Vorrei sapere qual è il senso della riapertura delle scuole per due giorni nella regione Lazio prima di Pasqua – domanda – Ha fatto bene Draghi a ...

A difendere gli alunni è, invece, Pino, segretario nazionale della Uil: "Lo Stato è stato di fatto inadempiente perché non ha dato ai ragazzi quello che avevano il diritto di avere, ...Roccoautore di decine di saggi politici dedicati alla storia della Sinistra Italiana, ultimo '... Parlare di, come uscire dalla crisi e affrontare insieme agli altri la pandemia è come se ...Lo dice all'Adnkronos il segretario nazionale della Uil, Pino Turi. "Vorrei sapere qual è il senso della riapertura delle scuole per due giorni nella regione Lazio prima di Pasqua - domanda - Ha fatto ...Scuola Informa ha parlato con Pino Turi, segretario UIL scuola, di reclutamento e riapertura delle scuole in aprile, così come prevede il nuovo decreto. Ma non solo. Turi ci ha spiegato anche quali ...