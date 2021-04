Sampdoria | col Milan serve Damsgaard | tre motivi per schierarlo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Contro il, laavrà bisogno di tutto il talento di Mikkel: iper mandare il danese in campo Uno dei dubbi più grandi di Claudio Ranieri, a centrocampo, è chi scegliere tra Mikkele Jakub Jankto. A destra giocherà quasi sicuramente Antonio Candreva, ma sulla fascia mancina le soluzioni a disposizione hanno entrambe pro e contro. Analizziamo iper cuidovrebbe partire titolare. In questa stagione il talento danese ha giocato per intero solo tre partite, questo dato deve far riflettere tenendo in considerazione l’indubbio talento in suo possesso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU SAMP NEWS 24sembra rendere di più nel breve periodo, ossia giocando scampoli di partita in cui la sua tecnica e ...