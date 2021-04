Piemonte | stretta per Pasqua | supermercati chiusi e divieto di andare nelle seconde case

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021)dalle 13 del giorno die per l’intera giornata di Pasquetta. E, per i non residenti,di recarsidalla mezzanotte del primo aprile fino a lunedì 5 aprile compreso. È stata firmata questo pomeriggio dal presidente del, Alberto Cirio, una nuova ordinanza che introduce delle misure più restrittive in occasione delle festività. “Questa misura ha evidentemente la finalità di limitare le occasioni di assembramento in questi giorni di festa – sottolinea Cirio – ma con la volontà di garantire le piccole attività di vicinato che potranno continuare a offrire il servizio e come segno di rispetto per dare un momento di riposo ai lavoratori della grande distribuzione, che da un anno con grande dedizione ...