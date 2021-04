Pd, Letta: "Ho più pressione oggi che da premier, ma sono determinato" (Di giovedì 1 aprile 2021) Il segretario del Pd parla con Bruno Vespa nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1: "Con Draghi? Abbiamo giocato l'asso" Leggi su rainews (Di giovedì 1 aprile 2021) Il segretario del Pd parla con Bruno Vespa nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1: "Con Draghi? Abbiamo giocato l'asso"

Ultime Notizie dalla rete : Letta più Pd, Letta: "Ho più pressione oggi che da premier, ma sono determinato" Sento più pressione oggi, più sostegno, più aiuto di quando ho fatto il presidente del Consiglio otto anni fa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso della puntata di 'Porta a porta' che ...

