“Non ci voleva”. Christian De Sica, la rivelazione alla vigilia del suo ritorno in tv. Per l’attore un ostacolo in più (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono giorni difficili per Christian De Sica. Qualche giorno fa è morta la sorella Emi, figlia del grande regista Vittorio e dell’attrice torinese Giuditta Rissone. Emi De Sica con i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), si era con dedizione occupata di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De Sica, il restauro dei grandi film e le mostre. Lo stesso Christian ha dato la notizia della scomparsa della sorella postando su Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio, sorridenti. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”, ha scritto l’attore. Durante la puntata di Che tempo che fa, l’attore romano ha voluto così ricordare Emi: “Non ha sofferto per fortuna, non si è neanche resa conto. Era molto simpatica e gentile”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono giorni difficili perDe. Qualche giorno fa è morta la sorella Emi, figlia del grande regista Vittorio e dell’attrice torinese Giuditta Rissone. Emi Decon i fratellie Manuel (morto nel 2014), si era con dedizione occupata di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De, il restauro dei grandi film e le mostre. Lo stessoha dato la notizia della scomparsa della sorella postando su Facebook una foto in bianco e nero di Emi e Vittorio, sorridenti. “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”, ha scritto. Durante la puntata di Che tempo che fa,romano ha voluto così ricordare Emi: “Non ha sofferto per fortuna, non si è neanche resa conto. Era molto simpatica e gentile”, ha ...

Advertising

LegaSalvini : Governo, battaglia della Lega contro il Pd. La sinistra non voleva deroghe al Decreto Covid ma ha dovuto arrendersi. - xdancinontables : RT @loujsoul: 'La mia voleva essere semplicemente ironia' un po' come la frase 'io non ho nulla contro i gay, ho un sacco di amici Gay' ?? - loujsoul : 'La mia voleva essere semplicemente ironia' un po' come la frase 'io non ho nulla contro i gay, ho un sacco di amic… - KeilaKayijuka2 : RT @gitmehandemiyy_: K: lei è questo tipo di partner. Sapeva che avrei lavorato nel mio giorno libero. Non voleva lasciarmi da solo allora… - sischerzadai : ??...#Biot una spia, un traditore della patria che voleva arrotondare il suo misero stipendio di 3000??...non gli bas… -