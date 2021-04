“Non approvate quel farmaco”: le fattorie del sangue e le giumente torturate (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – L’azienda argentina Syntex S.A. ci riprova, chiedendo l’autorizzazione all’immissione sul mercato europeo del preparato Fixplan, il cui principio attivo proviene dalla tortura di cavalle gravide nelle fattorie del sangue in Sud America, dove alle giumente in gestazione vengono prelevati anche dieci litri di sangue alla settimana. E’ la denuncia di IHP, Italian Horse Protection, la prima associazione italiana di tutela dei cavalli con sede a Volterra, in Toscana. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – L’azienda argentina Syntex S.A. ci riprova, chiedendo l’autorizzazione all’immissione sul mercato europeo del preparato Fixplan, il cui principio attivo proviene dalla tortura di cavalle gravide nelle fattorie del sangue in Sud America, dove alle giumente in gestazione vengono prelevati anche dieci litri di sangue alla settimana. E’ la denuncia di IHP, Italian Horse Protection, la prima associazione italiana di tutela dei cavalli con sede a Volterra, in Toscana.

Advertising

TimoneDi : @borghi_claudio @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Sì e le leggi de… - annamariavasile : La nostra priorità, da italiani, non è avere lei in Parlamento #Pillon ma avere, ciascuno a suo modo, libertà di e… - justeucitizen : @V_Mayliv Gli operatori delle terapie intensive sono tutti vaccinati. Punto. Sono medici veri. Quelli che rifiutano… - crotone24news : Isola: approvate le linee guida del Piano strategico per il turismo: Sono state approvate nei giorni scorsi le line… - Alessan39357045 : @UCanaglia @LiciaRonzulli Mi informo da chi ha competenza e pubblicazioni scientifiche approvate. Credo solo a cose… -