Nasti vs Salemi, è bufera sui costumi: compleanno amaro per Giulia, ma il suo Pier la difende (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiChiara Nasti si scaglia contro Giulia Salemi. In queste ultime ore, la fashion blogger napoletana è venuta a conoscenza della bufera in cui l'ex gieffina è finita insieme a Eleonora Rocchini. Di recente, entrambe hanno lanciato una linea di beachwear, rispettivamente la SMMR e Maison Roel. In particolare, la Salemi è stata accusata di aver copiato alcuni costumi del brand della Nasti. Il costume in questione sarebbe intero, con scollo quadrato. Nella linea di Chiara è presente come body ed è conosciuto con il nome Kim. I follower dell'influencer partenopea hanno subito notato la somiglianza, visto che il costume del brand della modella italo-persiana porta lo stesso nome. La Nasti, attualmente fidanzata con Nicolò Zaniolo, ...

