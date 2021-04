Masters 1000 Miami 2021, sarà Sinner-Bautista in semifinale: lo spagnolo elimina Medvedev (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Jannik Sinner e la prima finale della carriera in un Masters 1000 c’è lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. sarà lui a sfidare il talento altoatesino a Miami (il match è in programma venerdì 2 aprile alle 19). L’iberico ha avuto la meglio nei quarti di finale contro la testa di serie numero uno, il russo Danil Medvedev. Bautista si è imposto con un netto 6-2 6-4, chiaro messaggio al suo prossimo avversario. Lo spagnolo è in forma e sarà un avversario ostico per il nostro giocatore. Sinner SFIDA Bautista: DOVE VEDERE IL MATCH IN TV Ma Sinner conosce bene le insidie che presenta un match con un giocatore solido come Bautista, che da ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra Jannike la prima finale della carriera in unc’è loRoberto-Agut.lui a sfidare il talento altoatesino a(il match è in programma venerdì 2 aprile alle 19). L’iberico ha avuto la meglio nei quarti di finale contro la testa di serie numero uno, il russo Danilsi è imposto con un netto 6-2 6-4, chiaro messaggio al suo prossimo avversario. Loè in forma eun avversario ostico per il nostro giocatore.SFIDA: DOVE VEDERE IL MATCH IN TV Maconosce bene le insidie che presenta un match con un giocatore solido come, che da ...

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - sportface2016 : #MiamiOpen, #BautistaAgut elimina #Medvedev: sarà lo spagnolo l'avversario di Jannik #Sinner in semifinale - infoitsport : Masters 1000 Miami, programma 1 aprile: orari, tv, streaming -