Mancini prenota il volo per Qatar 2022

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Nazione diilper i Mondiali. Tre gare tre vittorie, tutte 2-0. Gli azzurri dominano nel Gruppo C delle qualificazioni per il campionato del mondo del prossimo anno. Successo netto a Vilnius contro la Lituania che porta la Nazionale a 9 punti in classifica. Di Sensi al 47? e di Immobile dal dischetto (all’ultimo istante) le reti del successo azzurro. Versoil percorso è in discesa. Il ct Robertoeguaglia Marcello Lippi con il 25° risultato utile consecutivo. Non è stata la prestazione che ci si aspettava con una squadra poco lucida ma impossibile chiedere di più in una fase in cui i calciatori sono sotto pressione per tanti impegni ravvicinati. A sbloccare la gara è stato Sensi, entrato proprio dopo l’intervallo per Pellegrini, bravo e ...