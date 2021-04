LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Burdisso e Martinenghi subito velocissimi! (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.34: Successo per Miressi in 48?58 nell’ultima batteria davanti a Condorelli (49?07) 9.33: Successo per Ceccon in 48?99 nella quarta batteria davanti a Zazzeri in 49?04, terzo Bori in 49?21 9.31: Vittoria per Deplano, argento ieri nei 50 stile, nella terza batteria in 49?17 davanti a Megli (49?26) e Frigo in 49?36, quinto Magnini in 49?84 9.30: La seconda batteria va a Matteo Oppioli in 50?70 9.28: Benedetto Ceci vince la prima batteria dei 100 stile in 52?02 9.26: Questi i finalisti dei 200 farfalla: Burdisso, Razzetti, Carini, Ferraro, Perfetto, Faraci, Pelizzari, Berlincioni 9.25: Federico Burdisso domina la terza e ultima batteria con il crono di 1’55?77! A due decimi da quello che sarebbe il tempo limite per l’accesso ai Giochi. Non si è risparmiato l’azzurro, già ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.34: Successo per Miressi in 48?58 nell’ultima batteria davanti a Condorelli (49?07) 9.33: Successo per Ceccon in 48?99 nella quarta batteria davanti a Zazzeri in 49?04, terzo Bori in 49?21 9.31: Vittoria per Deplano, argento ieri nei 50 stile, nella terza batteria in 49?17 davanti a Megli (49?26) e Frigo in 49?36, quinto Magnini in 49?84 9.30: La seconda batteria va a Matteo Oppioli in 50?70 9.28: Benedetto Ceci vince la prima batteria dei 100 stile in 52?02 9.26: Questi i finalisti dei 200 farfalla:, Razzetti, Carini, Ferraro, Perfetto, Faraci, Pelizzari, Berlincioni 9.25: Federicodomina la terza e ultima batteria con il crono di 1’55?77! A due decimi da quello che sarebbe il tempo limite per l’accesso ai Giochi. Non si è risparmiato l’azzurro, già ...

