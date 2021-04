L’ad di AstraZeneca in Italia: «Sappiamo di aver rallentato la campagna vaccinale. Ora più dosi» (Di giovedì 1 aprile 2021) Su Il Giornale, un’intervista a Lorenzo Wittum, L’ad di AstraZeneca in Italia. Il vaccino è stato nell’occhio del ciclone per settimane, per alcuni casi di trombosi che ha determinato. Poi l’Ema lo ha scagionato. La somministrazione è ripartita, ma adesso il vaccino cambierà nome ed ha anche un nuovo bugiardino. Si dice preoccupato dal calo di fiducia delle persone verso AstraZeneca. «Il tema della fiducia mi preoccupa davvero molto». Ma tira in ballo i dati inglesi per rassicurare. «È importante poi vedere come si sta comportando il vaccino nella vita reale e in Inghilterra, dove abbiamo quasi 15 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca, ha ridotto le ospedalizzazioni del 95%, ha dato protezione contro le infezioni con un buon profilo di sicurezza e non ha mostrato effetti particolari diversi da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Su Il Giornale, un’intervista a Lorenzo Wittum,diin. Il vaccino è stato nell’occhio del ciclone per settimane, per alcuni casi di trombosi che ha determinato. Poi l’Ema lo ha scagionato. La somministrazione è ripartita, ma adesso il vaccino cambierà nome ed ha anche un nuovo bugiardino. Si dice preoccupato dal calo di fiducia delle persone verso. «Il tema della fiducia mi preoccupa davvero molto». Ma tira in ballo i dati inglesi per rassicurare. «È importante poi vedere come si sta comportando il vaccino nella vita reale e in Inghilterra, dove abbiamo quasi 15 milioni di persone vaccinate con, ha ridotto le ospedalizzazioni del 95%, ha dato protezione contro le infezioni con un buon profilo di sicurezza e non ha mostrato effetti particolari diversi da ...

Advertising

Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia bloc... - marcodimaio : Si faccia chiarezza al più presto sulla destinazione dei 29 milioni di dosi di vaccino #AstraZeneca trovate ad… - napolista : L’ad di #AstraZeneca in Italia: «Sappiamo di aver rallentato la campagna vaccinale. Ora più dosi» A Il Giornale: «I… - LuigiF97101292 : RT @federazionedic1: Ad Agrigento è deceduta per sospetta tromboembolia Adriana Zicari di anni 69, dirigente di una ditta di trasporti. Si… -