La grammatica di Bergoglio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Marco, nel suo Vangelo, racconta tre episodi di incomprensione di Gesù con i discepoli, ogni volta che annuncia la sua passione. L’ultimo è quello con Giovanni e Giacomo: “chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”. È ladella Buona Novella, dell’Evanghélion. La stessadel lessico di Papa Francesco. Ce lo fece comprendere nella sua prima Pasqua, nel 2013. Suscitando un dibattito senza precedenti. Per la prima volta la lavanda dei piedi non avveniva sotto la maestosa cupola di Michelangelo e accanto al Baldacchino dorato del Bernini, ma nell’Istituto penale per minori di Casal del marmo di Roma. Alle tante obiezionirispose in modo limpido: “E’ un sentimento che è venuto dal cuore; ho sentito quello. Dove sono quelli che forse mi aiuteranno di più ad essere umile, ad essere servitore come ...