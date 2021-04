Jason Dohring, il Logan di Veronica Mars, entra nel cast di SEAL Team con un ruolo ricorrente (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo essere stato brutalmente ucciso nel revival della serie, il Logan di Veronica Mars torna in tv in un nuovo ruolo: Jason Dohring indosserà la divisa in SEAL Team, a partire dalla quarta stagione che sta per debuttare negli Stati Uniti, in onda dal 7 aprile su CBS (in Italia prossimamente in onda su Rai4). L’ex interprete di Logan di Veronica Mars entra nella stagione 4 del dramma militare della CBS in un ruolo fortemente ricorrente, annuncia Deadline: sarà nei panni del tenente comandante Whitshaw, un ufficiale carismatico che sa come sfruttare il sistema a suo vantaggio. Whitshaw è definito un uomo dalla “astuta capacità di coprire le proprie ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo essere stato brutalmente ucciso nel revival della serie, ilditorna in tv in un nuovoindosserà la divisa in, a partire dalla quarta stagione che sta per debuttare negli Stati Uniti, in onda dal 7 aprile su CBS (in Italia prossimamente in onda su Rai4). L’ex interprete didinella stagione 4 del dramma militare della CBS in unfortemente, annuncia Deadline: sarà nei panni del tenente comandante Whitshaw, un ufficiale carismatico che sa come sfruttare il sistema a suo vantaggio. Whitshaw è definito un uomo dalla “astuta capacità di coprire le proprie ...

