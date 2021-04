In TV la campagna di comunicazione corporate di Terna (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo spot, realizzato da DLV BBDO, è stato pianificato all'interno dei qualificati spazi informativi del canale LA7, tra i quali 8 e 12, i TG condotti da Enrico Mentana e Omnibus. La dinamica del video ... Leggi su spotandweb (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo spot, realizzato da DLV BBDO, è stato pianificato all'interno dei qualificati spazi informativi del canale LA7, tra i quali 8 e 12, i TG condotti da Enrico Mentana e Omnibus. La dinamica del video ...

Advertising

SpotandWeb : Nuova notizia: In TV la campagna di comunicazione corporate di Terna - anci_lazio : RT @comuni_anci: Partecipate alla nostra campagna social #TiComunico aperta a tutti i Comuni. Quali sono i canali di comunicazione tra citt… - GiuseppeDeRighi : RT @comuni_anci: Partecipate alla nostra campagna social #TiComunico aperta a tutti i Comuni. Quali sono i canali di comunicazione tra citt… - Simo07827689 : RT @RaffaeleDigiro5: @Ruffino_Lorenzo Segnalo che la campagna di vaccinazione è iniziata da tre mesi ma a Repubblica non hanno ancora capit… - DomenicoLaVall : RT @TernaSpA: 4 aprile: #Terna torna in TV per raccontare agli italiani il suo ruolo di regista della #transizioneecologica del Paese. #Dri… -