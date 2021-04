In lacrime per Luca, stroncato dalla malattia a soli 23 anni: era un grande tifoso dell'Ancona (Di giovedì 1 aprile 2021) Ancona - Il quartiere delle Grazie è in lutto per la scomparsa di Luca Spina 23 anni, venuto a mancare all'ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato le scorse settimane per una malattia ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 aprile 2021)- Il quartieree Grazie è in lutto per la scomparsa diSpina 23, venuto a mancare all'ospedale regionale di Torrette dove era stato ricoverato le scorse settimane per una...

Advertising

EmanuelitaL : RT @Chaz_Lannie: Io sono in lacrime per il video di @teamsalemioff. Per le parole di Pier. Per Matteo che è meraviglioso in tutto. Per quan… - Caffeuccioamaro : RT @hugsmedobrev: Io comunque in lacrime per Matteo con “eccoci qua riuniti, Giuli gli uomini della tua vita per farti gli auguri”. Giuro m… - Russellino_6 : RT @Chaz_Lannie: Io sono in lacrime per il video di @teamsalemioff. Per le parole di Pier. Per Matteo che è meraviglioso in tutto. Per quan… - ilfusebs : RT @gxxvc: Appena sveglio e ho sognato che @ilfusebs stava facendo uno shooting per la promozione di House of Gucci a Venezia e mi invitava… - gxxvc : Appena sveglio e ho sognato che @ilfusebs stava facendo uno shooting per la promozione di House of Gucci a Venezia… -