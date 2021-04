Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 aprile: Vittorio affronta Dante (Di giovedì 1 aprile 2021) Fiorenza insinuerà in Vittorio il dubbio che tra Marta e Dante è successo qualcosa e così, il Conti come rivelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore inerenti la puntata in onda domani 2 aprile, affronterà il Romagnoli e tra i due ci sarà uno scontro che non finirà per nulla bene. L'uomo, poi partirà per Parigi e Beatrice riceverà una telefonata allarmante. Intanto, Salvatore e Marcello avranno difficoltà a gestire le consegne della pasticceria dopo che Sofia ha lasciato il laboratorio. Nel frattempo, Gabriella troverà una lettera di Arturo e non saprà se darla o no a Cosimo. Infine, il Mantovano metterà nuovamente nei guai Marcello visto che confesserà che il giovane gli ha fatto da spallone. Il Paradiso delle ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Fiorenza insinuerà inil dubbio che tra Marta eè successo qualcosa e così, il Conti come rivelano leIlinerenti la puntata in onda domani 2, affronterà il Romagnoli e tra i due ci sarà uno scontro che non finirà per nulla bene. L'uomo, poi partirà per Parigi e Beatrice riceverà una telefonata allarmante. Intanto, Salvatore e Marcello avranno difficoltà a gestire le consegne della pasticceria dopo che Sofia ha lasciato il laboratorio. Nel frattempo, Gabriella troverà una lettera di Arturo e non saprà se darla o no a Cosimo. Infine, il Mantovano metterà nuovamente nei guai Marcello visto che confesserà che il giovane gli ha fatto da spallone. Il...

