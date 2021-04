Fabriano | «Elica» delocalizza in Polonia e liquida di colpo 400 dipendenti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè arrivato all’improvviso, cogliendo di sorpresa i lavoratori e i sindacati. La, azienda marchigiana leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, manda in esubero 400su 560, conzione del 70 percento della produzione all’estero, a Jelcz-Laskovice, in, dove pure il gruppo è presente da qualche anno. Uno stabilimento, quello di Cerreto d’Esi, verrà chiuso, mentre un’altro, quello di Mergo, lavorerà esclusivamente sui prodotti d’alta gamma. Soloverrà risparmiata dalla mannaia. Dire che il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

"Macelleria sociale". Così il sindaco diGabriele Santarelli definisce il Piano strategico di, che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D'Esi e delocalizzazione del 70% ......dei lavoratoridegli stabilimenti di Mergo e Cerreto D'Esi (Ancona) da oggi per protestare contro le decisioni nel Piano strategico 2021 - 2023 approntato dalla multinazionale di, ...Aprire un tavolo di confronto urgente in Regione e poi al Mise per tentare di sbrogliare la complicata matassa dei 400 esuberi annunciati da Elica con la delocalizzazione ... oggi pomeriggio dai ...Vertenza Elica, i Primi cittadini del comprensorio fabrianese e le parti sociali chiedono incontro con la Regione ...