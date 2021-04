Europa Verde: stop a Monte Carnevale, verificare atti (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Europa Verde sostiene con forza e convinzione la posizione del Consigliere Regionale del Lazio Marco Cacciatore che ieri, mercoledi’ 31 marzo, nell’aula della Pisana ha presentato un OdG per chiedere lo stop definitivo alla realizzazione della discarica di Monte Carnevale e la verifica di tutti gli atti amministrativi della Direzione Regionale Ambiente e Rifiuti”. Cosi’, in una nota, Nando Bonessio, Simona Ficcardi e Patrizia Di Luigi, rispettivamente esponente di Europa Verde del Lazio, consigliera di EV in Assemblea Capitolina e nel Municipio Roma 12. “La maggioranza in Regione- hanno proseguito- deve trovare una soluzione che metta la parola ‘fine’ alla sciagurata scelta di Monte Carnevale, nella Valle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “sostiene con forza e convinzione la posizione del Consigliere Regionale del Lazio Marco Cacciatore che ieri, mercoledi’ 31 marzo, nell’aula della Pisana ha presentato un OdG per chiedere lodefinitivo alla realizzazione della discarica die la verifica di tutti gliamministrativi della Direzione Regionale Ambiente e Rifiuti”. Cosi’, in una nota, Nando Bonessio, Simona Ficcardi e Patrizia Di Luigi, rispettivamente esponente didel Lazio, consigliera di EV in Assemblea Capitolina e nel Municipio Roma 12. “La maggioranza in Regione- hanno proseguito- deve trovare una soluzione che metta la parola ‘fine’ alla sciagurata scelta di, nella Valle ...

