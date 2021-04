Daydreamer | quel terribile sapore | Ripicche e dolore

(Di giovedì 1 aprile 2021)Le ali del sogno sta conquistando il pubblico italiano giorno dopo giorno, meritandosi addirittura la prima serata e tanti riconoscimenti.Ovviamente tra tutti è emerso il nome di Can Yaman che grazie alla sua bellezza si è messo in mostra e che poi è riuscito a conquistare il pubblico anche per la sua bravura. Ragazzo di grande talento ha raggiunto il cuore anche di una delle donne più sognate del nostro paese, Diletta Leotta. LEGGI ANCHE >>> Incidente improvviso,La serie racconta storie che possono portare a empatizzare il pubblico, storie reali con degli spunti veramente molto interessanti ma che riguardano soprattutto un pubblico femminile. Nonostante questo anche gli uomini hanno iniziato ad avvicinarsi con attenzione all’opera. C’è curiosità di capire ora a cosa ci ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer quel

- Le ali del sogno, chi è Anil Celik? Tutto sull'interprete di CeyCey Anil Celik è nato ... Damomento il Celik viene notato e prende parte a diverse produzioni televisive. Oltre alla ...... dove siamo rimasti Nelle ultime puntate diLe ali del Sogno , Sanem e Can si sono ...di mettere alla prova la sua ex portandole via l'anello di fidanzamento che lei portava al collo e a...Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 1 aprile 2021 ... Intanto tra Maite e Camino continuano le lezioni e quella pericolosa reciproca attrazione. L’insegnante si è già ...Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda mercoledì 31 marzo, dopo giorni di lavoro, Sanem e la sua squadra di pubblicitari trovano il nome perfetto per indicare l'identità della nuova so ...