Chi l’ha visto? | ascolti da record per la trasmissione | la segnalazione di una spettatrice riaccende la speranza sul caso di Denise Pipitone

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Boom diper Chi?, il programma di Rai3 che nella serata di ieri è andato in onda con uno dei gialli più seguiti dai telespettatori: la scomparsa della piccola. Scomparsa nel 2004, la piccola siciliana manca ormai da 17 anni da casa e ora l’appello di una giovane ragazza russa in cerca della sua vera famigliala. La somiglianza fisica, la coincidenza dei racconti e il desiderio di poter porre un lieto fine a questa storia hanno attirato l’attenzione di milioni di italiani sintonizzati da casa.: 15,2 % di share per Chi? I dati deglidella prima serata di ieri sera parlano chiaro: Chi ...