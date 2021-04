Catherine Zeta-Jones, potente moglie di Michael Douglas in “I perfetti innamorati” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il marito è la stella del suo firmamento. Il beato figlio di Kirk Douglas, ereditiere di potere e fascino, è l’amorevole consorte di Catherine Zeta-Jones. Lei, che ha conquistato l’America con il sorriso, su tutte le copertine vicino a Michael, sembra sfidare in un duello all’ultima chioma, Julia Roberts, coprotagonista in “I perfetti innamorati“. Film del 2001, che già vede scritto sul copione la parola rivalità, tra le due sorelle di set. Una collaborazione al sapore di competizione, tra le due attrici più pagate e ammirate di Hollywood; il veterano sogno di “Pretty woman” e del suo Edward, la rossa Julia, contro il corvino di Catherine, divenuto il caschetto più famoso di “Chicago“. “I perfetti innamorati“, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Il marito è la stella del suo firmamento. Il beato figlio di Kirk, ereditiere di potere e fascino, è l’amorevole consorte di. Lei, che ha conquistato l’America con il sorriso, su tutte le copertine vicino a, sembra sfidare in un duello all’ultima chioma, Julia Roberts, coprotagonista in “I“. Film del 2001, che già vede scritto sul copione la parola rivalità, tra le due sorelle di set. Una collaborazione al sapore di competizione, tra le due attrici più pagate e ammirate di Hollywood; il veterano sogno di “Pretty woman” e del suo Edward, la rossa Julia, contro il corvino di, divenuto il caschetto più famoso di “Chicago“. “I“, ...

woolfzbian : ho MOLTA paura di guardare martina esibirsi in all that jazz quando la scena del film con catherine zeta-jones vive… - suniverseeee : @louviiaa io ma con catherine zeta jones - SVespy13 : A parte l'interpretazione che ovviamente era migliore per chiarissimi motivi,anche a livello tecnico Catherine Zeta… - justcassie13 : And “Chicago” è stato rovinato per sempre per me Spero che Renee Zellweger e Catherine Zeta Jones non vedano mai… - ilaria_francani : a me dispiace ma “all the jazz” per me sarà sempre e solo Catherine Zeta-Jones #Amici20 -