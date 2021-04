Beautiful | anticipazioni 1 aprile 2021 | Hope furiosa con Liam

(Di giovedì 1 aprile 2021) Questo tradimento c'è stato? Una puntataoggi 1che metterà la parola fine a un rapporto e forse l'inizio di una nuova vita perha traditoC'è bufera a Los Angeles e i protagonisti della soap americana stanno attraversando un momento molto difficile, sempre per colpa di Thomas. Ma facciamo chiarezza. Nelle puntate precedenti diha litigato con Thomas violentemente per le solite questioni legate a. I due uomini non si chiariscono e peggiorano una situazione già traballante. Lo Spencer decide di fare un passo in avanti e si inginocchia davanti aper farle una proposta di matrimonio in grande stile.davanti al suo uomo innamorato e ...

: Thomas assiste al litigio da lontano Nel frattempo da dietro la siepe, Thomas gongola vedendo i due litigare, mentre prova pietà per la debole sorella, Steffy , che tenta in ...Ecco il Riassunto di cosa succede :diper la settimana dal 5 al 10 aprile 2021 Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021 Ridge e Steffy respingono i bozzetti di Sally , e lei teme ...Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 5 fino al 9 aprile, Sally avrà paura di essere ...Nella puntata di Beautiful che andrà in onda giovedì 1 aprile, Mentre Brooke fa fatica a credere nel cambiamento di Thomas, Ridge continua a difenderlo... Beautiful: trama e orari Beautiful va in onda ...