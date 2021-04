Aurora Ramazzotti sulle offese: “Sono le donne che mi sconvolgono” (Di giovedì 1 aprile 2021) Intervenendo duramente sulle stories del suo profilo Instagram, Aurora parla del fenomeno del catcalling e delle offese dei followers. Uno sfogo espresso fortemente e sentito ancora di più sul suo profilo Instagram da parte di Aurora Ramazzotti, figlia d’arte del cantante Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. La giovane conduttrice aveva infatti parlato in questi giorni del fenomeno del catcalling, ovvero le molestie sessuali che avvengono in strada tramite richiamo della persona con strombazzi, versi, parole volgari. Da questa denuncia sociale però, Aurora ha raccolto solo commenti negativi da parte dei followers e cosi lei stessa ha denunciato queste parole e questi commenti appunto tramite le stories del suo profilo Instagram. La denuncia del ... Leggi su kronic (Di giovedì 1 aprile 2021) Intervenendo duramentestories del suo profilo Instagram,parla del fenomeno del catcalling e delledei followers. Uno sfogo espresso fortemente e sentito ancora di più sul suo profilo Instagram da parte di, figlia d’arte del cantante Erose di Michelle Hunziker. La giovane conduttrice aveva infatti parlato in questi giorni del fenomeno del catcalling, ovvero le molestie sessuali che avvengono in strada tramite richiamo della persona con strombazzi, versi, parole volgari. Da questa denuncia sociale però,ha raccolto solo commenti negativi da parte dei followers e cosi lei stessa ha denunciato queste parole e questi commenti appunto tramite le stories del suo profilo Instagram. La denuncia del ...

yahoo_italia : VIDEO| Aurora Ramazzotti stupisce tutti, la sua scelta fa discutere - LudovicaPesenti : Mi sono appena imbattuta in una storia Instagram di Damiano Er Faina, nella quale egli afferma, in risposta al vide… - FioreAppassito2 : RT @annullataa: Io mi sento di ringraziare Aurora Ramazzotti per essere stata una delle prime a sottolineare quanto il cat calling sia umil… - DrAntoniaPagani : RT @_DAGOSPIA_: 'MA CHI TI FISCHIA? MANCO FOSSI MISS MONDO' – AURORA RAMAZZOTTI RACCONTA DI ESSERE STATA VITTIMA... - SerieTvserie : Er Faina su Instagram: “Il catcalling per due fischi? Io non so dove andremo a finire”. È polemica -