AstraZeneca e le scelte astr… use di comunicazione: provate voi a pronunciare 'Vaxzevria' (Di giovedì 1 aprile 2021) AstraZeneca ci stupisce ancora. In corso d'opera, con contratti internazionali ormai siglati e operanti, l'azienda anglo-svedese decide solo oggi di cambiare nome al suo vaccino. Lo fa in occasione dell'implementazione del bugiardino, dovendo per forza inserire aggiornamenti sulle nuove casistiche che si sono verificate, e quindi deve aver pensato di cogliere questa opportunità per cambiare anche qualcos'altro, visto che c'erano. Ora, nel campo del largo consumo la questione del naming è considerata un aspetto strategico estremamente delicato: da questo primo atto di comunicazione può dipendere la percezione della marca presso il grande pubblico. La stessa questione non ha invece alcuna rilevanza nel campo farmaceutico, ambito in cui le normative legali impediscono perfino la minima intenzione seduttiva, a parte i farmaci da banco che possono al ...

