Amici 20: ecco chi è la fidanzata del ballerino Samuele (Di giovedì 1 aprile 2021) Nell'ultima puntata del Serale di Amici 20, Samuele ha eseguito una coreografia molto intima, dedicandola alla sua fidanzata: ecco chi è Nell'ultima puntata del Serale di Amici 20, Samuele ha danzato sulle note di "Mantieni il bacio". Il brano di Michele Bravi ha impreziosito una coreografia molto intima che il ballerino ha dedicato alla sua fidanzata. Alle spalle di Samuele, durante tutta l'esibizione, è stato proiettato il viso di una ragazza. Negli ultimi secondi della performance, invece, è comparsa una frase molto romantica: "Ho ancora il tuo viso tra le mani, Claudia". Il pubblico è rimasto affascinato dalla dedica del ballerino e coreografo in erba e in molti si sono chiesti chi sia la ragazza in ...

