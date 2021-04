505 Games acquisisce l'IP di Ghostrunner per €5 milioni (Di giovedì 1 aprile 2021) 505 Games ha aggiunto un nuovo franchise al suo portfolio, l'IP di Ghostrunner. La società ha collaborato con il publisher polacco All In Games sul lancio iniziale del gioco e ora assume il pieno controllo dell'IP e di "tutte le licenze per le soluzioni tecnologiche utilizzate nel gioco". L'acquisizione è costata 5 milioni di Euro. Come stipulato nell'accordo di pubblicazione originale, All In continuerà a ricevere una quota dei profitti dalle vendite del gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) 505ha aggiunto un nuovo franchise al suo portfolio, l'IP di. La società ha collaborato con il publisher polacco All Insul lancio iniziale del gioco e ora assume il pieno controllo dell'IP e di "tutte le licenze per le soluzioni tecnologiche utilizzate nel gioco". L'acquisizione è costata 5di Euro. Come stipulato nell'accordo di pubblicazione originale, All In continuerà a ricevere una quota dei profitti dalle vendite del gioco. Leggi altro...

