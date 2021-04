Volare a colori

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Imparare da piccola quanto male può fare l’odio. Sperimentarlo negli anni bui tra Trieste e l’Istria. Conoscere l’Amore quello con la A maiuscola. Assaporare la felicità e sentirsi strappare il cuore dal petto per il dolore. Perdere la forza e la gioia. Dissolversi nella malinconia e nell’apatia, raggomitolata nei tanti ricordi. E poi ritrovarsi più vitale che mai. L’età anagrafica che avanza ma essere dichiaratamente felice. Due protesi al femore, l’artrite e la maculopatia che non fermano il moto continuo. Solare e positiva. Non un segno di resa sul suo bellissimo volto. Aperta al mondo e senza la paura di invecchiare. Sempre in attesa del compleanno successivo. Carezzando il desiderio di viaggiare e . Novantuno anni, compiuti da poco. Portati come si porta un bel vestito. Con eleganza e naturalità. Nonna, mamma, moglie, infermiera. Però anche influencer. Con ...