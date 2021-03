Uomini e donne, Tina vs Gemma: “Vergogna, eri la sua amante” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che cosa è accaduto di nuovo tra Gema Galgani e Tina Cipollari? Un nuovo durissimo scontro è andato in scena in studio a Uomini e donne, con l’attacco dell’opinionista che, dopo l’intervista uscita su DiPiù, ha accusato la dama di essere stata l’amante di Walter Chiari. La torinese ha provato chiarire la sua posizione in merito… “Non sono stata l’amante di Walter Chiari”. Gemma Galgani, la dama torinese Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Che cosa è accaduto di nuovo tra Gema Galgani eCipollari? Un nuovo durissimo scontro è andato in scena in studio a, con l’attacco dell’opinionista che, dopo l’intervista uscita su DiPiù, ha accusato la dama di essere stata l’di Walter Chiari. La torinese ha provato chiarire la sua posizione in merito… “Non sono stata l’di Walter Chiari”.Galgani, la dama torinese Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - umbo70 : RT @vfeltri: Uomini e donne sono uguali. Esistono i cretini e le cretine. Basta scegliere i migliori non in base al genere bensì alle capa… - MMastrantuono : RT @vfeltri: Uomini e donne sono uguali. Esistono i cretini e le cretine. Basta scegliere i migliori non in base al genere bensì alle capa… -