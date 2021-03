Un canale dedicato a Vikings su Sky Atlantic e non solo: dal 1° aprile, tutte le stagioni on demand (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un canale dedicato a Vikings? Un sogno per i fan della serie storica che ora diventa realtà. In attesa di vedere la seconda parte della sesta e ultima stagione, Sky Atlantic celebra uno degli show più amati degli ultimi anni con un channel apposito. In onda dal 2013 su History, il dramma in costume è ambientata nel IX secolo. Le vicende si svolgono principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, e la storia racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, della sua famiglia, e altri personaggi realmente esistiti. La sesta stagione, composta da 20 episodi, è stata suddivisa in due tranche. Da giovedì 1° aprile, Sly Atlantic+1 diventa un canale interamente dedicato allo show creato da Michael Hirst; gli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un? Un sogno per i fan della serie storica che ora diventa realtà. In attesa di vedere la seconda parte della sesta e ultima stagione, Skycelebra uno degli show più amati degli ultimi anni con un channel apposito. In onda dal 2013 su History, il dramma in costume è ambientata nel IX secolo. Le vicende si svolgono principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, e la storia racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, della sua famiglia, e altri personaggi realmente esistiti. La sesta stagione, composta da 20 episodi, è stata suddivisa in due tranche. Da giovedì 1°, Sly+1 diventa uninteramenteallo show creato da Michael Hirst; gli ...

