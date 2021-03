Spionaggio | Rosato | ' bene Aisi | non è incidente percorso'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Complimenti ai nostri uomini dell', l'Agenzia dei servizi interni. Lavoro silenzioso ed efficace a tutela del nostro Paese e della Marina militare. E si vada fino in fondo nei rapporti con la Russia. L'attività disul nostro territorio non può essere derubricata come undi”. Lo afferma Ettore, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.

Advertising

Ettore_Rosato : Complimenti agli uomini dell’#Aisi, l’agenzia dei servizi interni.Lavoro silenzioso,efficace a tutela dell’Italia e… - Ettore_Rosato : Complimenti agli uomini dell’#Aisi, l’agenzia dei servizi interni.Lavoro silenzioso,efficace a tutela dell’Italia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Rosato

Il Tempo

Elenuccia dai Boschi Fioriti è a quota 7,a 9, Renzi a 8. Da tempo, tutta la stampa (ad ... Gli Stati Uniti avevano mosso, nei suoi confronti, 17 accuse pere una per aver violato le ...Elenuccia dai Boschi Fioriti è a quota 7,a 9, Renzi a 8. Da tempo, tutta la stampa (ad ... Gli Stati Uniti avevano mosso, nei suoi confronti, 17 accuse pere una per aver violato le ...E si vada fino in fondo nei rapporti con la Russia. L’attività di spionaggio sul nostro territorio non può essere derubricata come un incidente di percorso”. Lo afferma Ettore Rosato, vicepresidente ...