Sky, Petra 2: data, trama e cast (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono iniziate tra Roma e Genova le riprese della seconda stagione di “Petra”, la serie Sky con protagonista Paola Cortellesi. Accanto a lei, Andrea Pennacchi. Quando vedremo “Petra 2” su Sky e Now? Quanti episodi sono? Qual è la trama dei nuovi casi che deve risolvere l’ispettrice Petra Delicato? Petra Delicato (Paola Cortellesi) sta per tornare. Tra Roma e Genova sono in corso le riprese di quattro nuove storie Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono iniziate tra Roma e Genova le riprese della seconda stagione di “”, la serie Sky con protagonista Paola Cortellesi. Accanto a lei, Andrea Pennacchi. Quando vedremo “2” su Sky e Now? Quanti episodi sono? Qual è ladei nuovi casi che deve risolvere l’ispettriceDelicato?Delicato (Paola Cortellesi) sta per tornare. Tra Roma e Genova sono in corso le riprese di quattro nuove storie Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mauxa : #Petra nuovi episodi - moviestruckers : #Petra con #PaolaCortellesi: la seconda stagione prossimamente su Sky e NOW - gual89 : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… - CinemApp_Cinema : . @PaolaCortellesi torna a vestire i panni di #Petra Delicato nella serie Sky Original tratta dalle opere di Alicia… - TeresaComite3 : RT @RBcasting: Sono in corso tra Roma e Genova le riprese di 'Petra 2', la serie diretta da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Petra Diretta Miami Open 2021, Sinner ai quarti!/ Streaming video tv: battuto Ruusuvuori! ...primo caso la diretta streaming video sarà garantita installando gratuitamente l'applicazione Sky ... Solo nella notte italiana Elina Svitolina, che ha resistito al ritorno di Petra Kvitova, affronterà ...

Cortinametraggio: il podio 2021 ...di una sigaretta di Valentina Casadei e per la categoria Miglior Attrice Young va ex aequo a Petra ...Novelli - direttore della distribuzione di Vision e Margherita Amedei - senior director di Sky ...

Sky, Petra 2: data, trama e cast SoloDonna Petra: iniziate le riprese della seconda stagione della serie Sky Sono iniziate le riprese di Petra, serie TV prodotta da Sky con protagonista Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Diritti del Calcio: lunedì confronto Lega Serie A-Sky Il passaggio da Sky a Dazn dei diritti tv del calcio della Serie A è un fatto 'eversivo' per gli equilibri precostituiti di tutto il sistema allargato delle comunicazioni, e non solo per le tv. In rev ...

...primo caso la diretta streaming video sarà garantita installando gratuitamente l'applicazione... Solo nella notte italiana Elina Svitolina, che ha resistito al ritorno diKvitova, affronterà ......di una sigaretta di Valentina Casadei e per la categoria Miglior Attrice Young va ex aequo a...Novelli - direttore della distribuzione di Vision e Margherita Amedei - senior director di...Sono iniziate le riprese di Petra, serie TV prodotta da Sky con protagonista Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi.Il passaggio da Sky a Dazn dei diritti tv del calcio della Serie A è un fatto 'eversivo' per gli equilibri precostituiti di tutto il sistema allargato delle comunicazioni, e non solo per le tv. In rev ...