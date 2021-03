Selvaggia Lucarelli, ex fidanzata Max Giusti: “Eravamo giovani e audaci” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Selvaggia Lucarelli è l’ex fidanzata di Max Giusti: la giornalista e il conduttore hanno avuto una storia in passato. Selvaggia Lucarelli e Max Giusti hanno avuto una storia diversi anni fa. La giornalista e l’attore hanno, oggi, delle vite private serene e felici. In passato, però, lo loro strade si sono incrociate. Una storia di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 marzo 2021)è l’exdi Max: la giornalista e il conduttore hanno avuto una storia in passato.e Maxhanno avuto una storia diversi anni fa. La giornalista e l’attore hanno, oggi, delle vite private serene e felici. In passato, però, lo loro strade si sono incrociate. Una storia di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ Lui: 'ho una fiducia totale in lei' L'incontro tra i due è avvenuto poco dopo la fine della relazione che Max Giusti ha avuto con Selvaggia Lucarelli: un amore durato sette anni, ma non destinato a durare visto che nella vita di Max è ...

Belen Rodriguez, Jonathan svela retroscena: 'Cacciato Selvaggia Lucarelli' Detto Fatto, Jonathan svela un retroscena: 'Belen Rodriguez ha cacciato Selvaggia Lucarelli' Nella puntata di oggi di Detto Fatto non poteva mancare la SuperClassifica di Jonathan Kashanian nella quale si è nuovamente parlato di Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli , tra ...

Jelinic punge Selvaggia Lucarelli TTG Italia Selvaggia Lucarelli, ex fidanzata Max Giusti: “Eravamo giovani e audaci” Selvaggia Lucarelli è l’ex fidanzata di Max Giusti: la giornalista e il conduttore hanno avuto una storia in passato. Selvaggia Lucarelli e Max Giusti hanno avuto una storia diversi anni fa. La ...

BUONA PASQUA 2021, FRASI D’AUGURI/ Citazioni e battute per strappare un sorriso La giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, parlando della Pasquadisse : “Se vi sembrano brutte le sorprese nell’uovo di Pasqua, è perché non avete mai guardato dentro al ...

