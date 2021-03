Roberto Cavalli dice addio a Firenze dopo mezzo secolo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sesto Fiorentino (Firenze), 31 marzo 2021 - dopo 51 anni di presenza e successi il brand di alta moda Roberto Cavalli lascia Firenze . Oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro per gli ultimi dipendenti,... Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sesto Fiorentino (), 31 marzo 2021 -51 anni di presenza e successi il brand di alta modalascia. Oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro per gli ultimi dipendenti,...

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Cavalli Roberto Cavalli dice addio a Firenze dopo mezzo secolo Sesto Fiorentino (Firenze), 31 marzo 2021 - Dopo 51 anni di presenza e successi il brand di alta moda Roberto Cavalli lascia Firenze . Oggi è stato l'ultimo giorno di lavoro per gli ultimi dipendenti, una ventina in totale, rimasti al lavoro nello stabilimento di Sesto Fiorentino, zona Osmannoro, per ...

