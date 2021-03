Rimini, picchia e violenta ex fidanzata: 52enne arrestato dai carabinieri (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Per questo motivo i carabinieri di Rimini ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) commenta Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volteto l'ex, puntandole un coltello alla gola endola fino a romperle la mascella. Per questo motivo idi...

Ultime Notizie dalla rete : Rimini picchia Rimini, violenta e picchia ex fidanzata: arrestato ... arrestato ieri dai carabinieri di Cattolica, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere, richiesta dal sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani. Per il gip, Benedetta Vitolo, che ha ...

Rimini, picchia e violenta ex fidanzata: 52enne arrestato dai carabinieri commenta Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Per questo motivo i carabinieri di Rimini hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni personali un pescatore siciliano di 52 anni. La richiesta di custodia cautelare della Procura è stata accolta dal gip poiché la detenzione è 'l'...

