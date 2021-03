Pasqua | stretta sui viaggi all’estero | lista dei Paesi con obbligo di isolamento e tampone

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La nuova ordinanza del ministro Speranza, in vigore fino al 6 aprile, disponefiduciario per 5 giorni e altroper chi arriva o rientra in Italia da un Paese dell’Unione europea. Per chi è stato in nazioni che non fanno parte del sistema Schengen,di 14 giorni. Ecco i divieti e le regole per chia durante le festivitàli

La nuova ordinanza del ministro Speranza, in vigore fino al 6 aprile, dispone tampone, isolamento fiduciario per 5 giorni e altro tampone per chi arriva o rientra in Italia da un Paese dell'Unione ......di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chi viaggia a. Il ... alle prese con misure che non allentano affatto lain atto. Eppure, su questo fronte, un timido ...Fiavet: «La toppa è peggio del buco, biglietti non rimborsabili». Caner: «Permettere di andare all’estero è inaccettabile» ...Nessuna sorpresa nell’uovo di Pasqua: per il ritorno in arancione bisognerà aspettare. Per capire fino a quando la Toscana resta in zona rossa e quanto dura la stretta per spostamenti, negozi, ...