Olanda, il record di Luuk de Jong: eguagliato Robben… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Serata speciale per l'Olanda del ct De Boer ma soprattutto per l'attaccante Luuk de Jong capace di segnare per la terza gara consecutiva nel match contro Gibilterra. Il centravanti in forza al Siviglia è entrato nella storia della formazione Oranje eguagliando un record che apparteneva alla leggenda Arjen Robben.Nel 7-0 degli olandesi, de Jong ha portato a casa una bella statistica che non si vedeva dai tempi dell'ex Bayern Monaco nel 2017. Con il gol contro Gibiliterra, il bomber ha segnato per la terza volta di fila in tre gare ufficiali. Come riporta Opta, l'ultimo a riuscirci era stato appunto Robben.Il giocatore del Siviglia è andato a segno contro Gibiliterra, Lettonia e Turchia.caption id="attachment 1114987" align="alignnone" width="711" Robben (getty images)/captionembedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Serata speciale per l'del ct De Boer ma soprattutto per l'attaccantedecapace di segnare per la terza gara consecutiva nel match contro Gibilterra. Il centravanti in forza al Siviglia è entrato nella storia della formazione Oranje eguagliando unche apparteneva alla leggenda Arjen Robben.Nel 7-0 degli olandesi, deha portato a casa una bella statistica che non si vedeva dai tempi dell'ex Bayern Monaco nel 2017. Con il gol contro Gibiliterra, il bomber ha segnato per la terza volta di fila in tre gare ufficiali. Come riporta Opta, l'ultimo a riuscirci era stato appunto Robben.Il giocatore del Siviglia è andato a segno contro Gibiliterra, Lettonia e Turchia.caption id="attachment 1114987" align="alignnone" width="711" Robben (getty images)/captionembedcontent src="twitter" ...

