Milan, Mirabelli: “Non volevo Bonucci e Kalinic, ma solo Aubameyang” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato degli acquisti di Bonucci e Kalinic e del rimpianto Aubameyang Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Massimiliano, ex direttore sportivo del, ha parlato degli acquisti die del rimpianto

Advertising

PianetaMilan : Mirabelli non ha dubbi sul grande rammarico di mercato ?? Il pensiero di Montella prevalse... ?????? - GabrieleTognon : 1. La morte 2. Le tasse 3. Mirabelli che parla di Milan durante la sosta nazionali - mirkov_sar : RT @nonleggerlo: “#YonghongLi e #Milan? Ancora oggi c’ho capito meno di tutti. Assurdo, folle, fare quegli investimenti per poi finirla in… - mirkov_sar : RT @90ordnasselA: “Yonghong Li e quel Milan? Ancora oggi c’ho capito meno di tutti voi. Forse tra 10, 20 anni si ristabilirà una verità… ch… - Alessio15559360 : RT @nonleggerlo: “#YonghongLi e #Milan? Ancora oggi c’ho capito meno di tutti. Assurdo, folle, fare quegli investimenti per poi finirla in… -